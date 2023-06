formato | orari e dove guardare in TV

Leggi su justcalcio

(Di martedì 20 giugno 2023) Calcio iberico: 20/06/2023 In onda alle 11:41 CEST L’ESPN Wide World of Sports di Orlando ospiterà una nuova edizione del torneo tra le migliori accademie del mondo tra il 23 e il 25 giugno FC Barcelona, ????Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis, Villarreal CF, Valencia CF e RCD Espanyol saranno gli otto rappresentanti della Liga Il torneo per eccellenza torna, sia nella sua edizione nazionale che internazionale, agganciando gli appassionati alla televisione per vedere le future stelle delle migliori giovanili del mondo. L’ESPN Wide World of Sports di Orlando ospiterà il VI torneo internazionale LaLiga Promises Santander tra il 23 e il 25 giugno. Delle 12 squadre della categoria under 12, parteciperanno da LaLiga FC Barcelona, ????Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis, Villarreal CF, Valencia CF e RCD Espanyol. I ...