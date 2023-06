Foggia | colpi di pistola contro la macchina di Di Pasquale | la solidarietà della Lega Pro

Dopo la cavalcata dei play - off di Serie C , terminati con la finale persa contro il Lecco e idi pistola che hanno danneggiato l'auto del capitano del, Davide Di Pasquale, l'allenatore ...Ribaltone che c'è stato adopo la sconfitta nella finale playout contro il Lecco. È Delio ... né tantomeno con quanto accaduto all'indomani della partita, con idi arma da fuoco aperti ...Ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di allenare a. Ma devo ringraziare i ... Non ultima la perla di ieri con l'auto di Di Pasquale presa adi pistola" le parole di Rossi. ...

Foggia, colpi di pistola contro l’auto del capitano Di Pasquale La Gazzetta dello Sport

Dagli attentati ai calciatori alla cattiva politica fino allo scioglimento per mafia. Le parole del mister evidenziano un quadro desolante sulla situazione del capoluogo dauno. E in autunno si vota ...Il tecnico lascia la squadra e lo fa annunciando le dimissioni in conferenza stampa: "Non so se farò ancora l'allenatore" ...