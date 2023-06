Fiumicino corre verso il Giubileo | 12 km di pista ciclabile verso Roma | tutti i dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023)– Una nuova, lunga circa 12 Km, collegherà laCastel– Tor di Valle (Dorsale Tevere) allain parte già realizzata nel comune di. E’ questo uno dei punti previsti all’interno del Decreto, precisamente sotto la voce “Intervento n.118”, che riportiamo di seguito per chiunque avesse voglia di scaricarlo e leggerlo (clicca qui per leggere il documento).dunquel’Anno Santo e lo fa in maniera “sostenibile” trattandosi di un intervento completamente green. Un intervento che – citando lo stesso Decreto– è definito ...