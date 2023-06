Firenze | «Apriti cinema!» | film gratis nel Piazzale degli Uffizi

(Di martedì 20 giugno 2023)– Torna la rassegna cinematografica a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti) «» nel cortile; ogni sera alle 21.45, dal 26 giugno al 7 agosto,in lingua originale (sottotitolati in italiano), proposti dai festival internazionali della “50 Giorni”, dal Florence KoreaFest, da Entre Dos Mundos

Firenze, 20 giugno 2023 - Dal Cortile degli Uffizi al Museo ... Poco più in là, nel Cortile degli Uffizi, il cuore pulsante dell'XI edizione di "Apriti Cinema", a cura dell'associazione "Quelli ...FIRENZE – Torna la rassegna cinematografica a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti) «Apriti cinema!» nel cortile degli Uffizi a Firenze; ogni sera alle 21.45, dal 26 giugno al 7 agosto, film ...