Fiorentina | casting per il 9 Piace Retegui | il Boca fa il prezzo Decisivo Burdisso?

De Laurentiis: 'Ci ho messo 11 giorni a scegliere Rudi Garcia' 'Io non ho fatto unmolto ... che lo meritava, perché non ci sembrava che la festa iniziata con Napoli -fosse ..."Ilmolto lungo l'ho dato in pasto a voi, così vi siete scervellati le parole di De ... Non ci sembrava che la festa di Napoli -fosse sufficiente. Il 5 giugno ho cominciato a ...E alla fine, dopo unlaborioso (coinvolti anche Di Francesco, De Rossi, Pirlo e Alvini), la scelta è ricaduta su ... Nelle ultime tre stagioni ha guidato laPrimavera diventando re di ...

Mercato Fiorentina, casting in attacco: Italiano punta Zaniolo Footballnews24.it

Come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, è la Fiorentina che in queste settimane sta movimentando il calciomercato. Il club gigliato procede spedito: fatto un sondaggio ...Come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, è la Fiorentina che in queste settimane sta movimentando il calciomercato. Il club gigliato procede spedito: fatto un sondaggio ...