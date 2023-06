Finalmente abbiamo un heel

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 20 giugno 2023) Alla fine è successo. Nick Aldis ha colpito con la cintura Alex Shelley, campione dopo la vittoria ad Against All Odds di 10 giorni fa. Probabilmente già per la cintura femminile ci sarà uno scontro tra face a Slammiversary, vederlo anche per gli uomini sarebbe stato di troppo. C’è poco da fare, per vedere delle storyline fatte bene ci deve essere per forza un signor. Può esserlo quindi Nick Aldis, anche se in questi 2 mesi ha sempre tenuto un comportamento da vero face, soprattutto per quello che si era visto all’inizio con Steve Maclin. Qualcosa è cambiato però nei piani di Impact, anche se non si sa bene cosa. Magari Steve Maclin ha commesso qualche errore fuori dalle telecamere e ne paghe le conseguenze, oppure se ne sta in “panchina” nell’attesa di un ritorno di Josh Alexander, magari a Bound For Glory. Infatti adesso sarà coinvolto con Bully Ray ...