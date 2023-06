Finale Isola dei Famosi | Chanel Totti nello studio di mamma Ilary Blasi

(Di martedì 20 giugno 2023) La secondogenita della conduttrice tv e di Francescoè stata ripresa in prima fila nel pubblico in. Biondissima come la madre, alla quale è legatissima,fa coppia fissa con il 20enne Cristian Babalus, anche lui ospite dello show

Rai 1 si impone, in sequenza, con Reazione a catena e Cinque Minuti , ma Blanca finisce dietro allade L'dei Famosi, programma in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi vinto da Marco ...Lade L'dei Famosi , andata in onda ieri lunedì 19 giugno 2023 su Canale 5, ha visto trionfare il naufrago Marco Mazzoli . Durante la serata, però, non sono mancati i colpi di scena con ..., Chanel Totti in studio per la: la figlia di Ilary Blasi accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus, Marco Mazzoli gaffe in diretta su Gian Maria Sainato: 'È una donna'. E lui ...

Isola dei Famosi 2023, la finale: news, anticipazioni, scommesse | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

In occasione della finale de L'Isola dei Famosi, Chanel è infatti stata vista tra il pubblico. E come suo fratello aveva fatto con la sua fidanzata, anche lei ha deciso di farsi accompagnare dal suo ...Ilary Blasi trionfa: niente da fare per la fiction in replica su Rai Uno L’Isola dei Famosi ha chiuso questa edizione con poco più del 21% di share. Ascolti non esaltanti per essere una finale vinta ...