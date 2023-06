Filippo Bisciglia | durissimo sfogo dopo l’eliminazione di Pamela | “Quelli dello Zoo…”

(Di martedì 20 giugno 2023) PERSONAGGI TV: Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi ma non senza polemiche. Ecco che qualche puntata fa avevamo vistodiCamassa, compagna di vita di. Il conduttore non ha nascosto la sua delusione e ha deciso di condividere i suoi sentimenti attraverso una serie di storie su Instagram. Durante loha preso di mira lo Zoo di 105, sostenendo che fossero loro a decidere tutto riguardo al reality show. Leggi anche: Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi: poi scoppia la bufera, il motivo Leggi anche: “Isola 2023”, svelato il nome del vincitore: nessuno se lo aspettavacontro la vittoria di Marco MazzoliZoo di 105 “Stanno decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo ...

Lunedì 26 giugno tornerà su Canale 5 Temptation Island , il reality verrà condotto anche in questa stagione dae si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Tra Alessia e Davide c'è stato un tradimento da parte della ragazza, Ale invece vuole sposarsi mentre Federico non è dello stesso ...Chiudono la classifica Andrea Lo Cicero al terzo posto e Pamela Camassa al quarto, protagonista a sua insaputa su Instagram di una polemica innescata dal compagnoche, in un video ...Se pensavi che le onde dell'Isola dei Famosi si fossero placate con la conclusione del reality, ti sbagliavi! La vittoria di Marco Mazzoli continua a scatenare burrasche., ...

Filippo Bisciglia dopo l'eliminazione di Pamela Camassa: Hanno deciso tutto quelli dello Zoo di 105 Fanpage.it

Filippo Bisciglia è andato su tutte le furie dopo che la sua fidanzata, Pamela Camassa, è stata eliminata dall'Isola dei Famosi.Alessia e Federico, ecco la sesta coppia di Temptation Island 2023: chi sono, il video presentazione ufficiale condiviso sui social.