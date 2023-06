Fiat 600e - Di nuovo su strada | pronta al debutto

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 giugno 2023) Gli avvistamenti dellasi moltiplicano: la nuova crossover debutterà il 4 luglio, ma il suo aspetto è stato ormai svelato in ogni sua parte. Queste nuove foto spia, scattate in Italia, mostrano il prototipo protagonista del primo avvistamento senza camuffature, caratterizzato da una colorazione rosso mattone con un adesivo sulla fiancata con la scritta "More Amore". Come l'Avenger. Prima di tutto non ci sono dubbi circa il powertrain: la 600 delle foto sfoggia la "e" sul portellone posteriore che identifica il motore elettrico. La meccanica sarà con ogni probabilità quella da 156 CV della cugina Jeep Avenger e proprio come quest'ultima è molto probabile che per il mercato italiano sia prevista anche una motorizzazione turbobenzina da posizionare come entry level. Un solo logoin coda. Lasi mostra ...