Festa della Musica a Poggioreale | mercoledì il concerto di Remo Anzovino

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno21 giugno 2023, alle ore 11:00, il compositore e pianista,, suonerà per intero il suo disco “Don’t Forget to Fly” nel carcere dia Napoli per i detenuti ristretti in uno dei penitenziari più iconici e a maggior disagio italiano. Il compositore è stato scelto dal Garante dei Detenuti, professore Samuele Ciambriello, per unspeciale in collaborazione con Piano City Napoli e la ditta Alberto Napolitano Pianoforti. “Sono molto emozionato all’idea di trascorrere laassieme ai detenuti del carcere di. Spero di riuscire con i miei suoni a ...