Ferretti | via libera Borsa Italiana a Ipo | debutto atteso il 27 giugno

88.454.818 Azioni, pari a circa il 26,1% del capitale sociale della società, detenute e offerte in vendita daInternational Holding. Nell'ipotesi di vendita di tutte le Azioni in Offerta e ...L'offerta consisterà in massimo 88.454.818 azioni, pari a circa il 26,1% del capitale sociale, detenute e offerte in vendita daInternational Holding. Nell'ipotesi di vendita di tutte le ...Martedì 18, altro gradito ritorno, con il duo Fabio Tessiore, al sax e Susanna, alla voce; ... Service, inXX Settembre 41 (terzo piano) a Genova, si terrà la presentazione dell'ultimo ...

Ferretti: via libera a IPO, debutto il 27 giugno Borsa Italiana

Milano, 20 giu. (askanews) – Borsa Italiana ha approvato l’ammissione alla quotazione su Euronext Milan delle azioni ordinarie di Ferretti, attualmente quotata a Hong Kong. L’inizio del periodo di ...Continua a far discutere la vicenda dei parcheggi in via Mattei e delle multe comminate dai vigili urbani ai dipendenti del cantiere Ferretti. Dopo l’incontro chiarificatore tra il sindacoe i sindacat ...