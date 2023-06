Fentanyl | Blinken in visita in Cina ha chiesto la collaborazione del governo cinese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) Uno degli argomenti meno noti delladel segretario di Stato americano Antonyin, ma non meno importante, è senza dubbio la crisi scatenata dal. Un argomento delicato che era rimasto congelato dopo la chiusura di Pechino in seguito allaai Taiwan di Nancy Pelosi e ora ritornato sulla scena. Laora pare voler collaborare per fermare una delle maggiori cause di morte fra i giovani e non solo in America., le parole di, fonte banyantreatmentcenter.comUsa esono, come riportato da Open, “in trattativa per istituire un gruppo di lavoro allo scopo di bloccare il flusso di sostanze chimiche che contribuiscono ad alimentare questa crisi”. È quanto ha ...