Muschio Selvaggio, dissapori trae Luis Sal Il noto podcast su YouTube è finito al centro dell'attenzione di tutti sulper via della lite tra i suoi due creatori.e Luis Sal hanno ...Maturità, le canzoni più ascoltate dagli studenti di CapitalCon Benny e Stefano Meloccaro abbiamo dato uno sguardo alla classifica delle canzoni più ...estivo 'Mon amour' Disco Paradise di...Maestro in tv, virale anche sul. Gerry Scotti protagonista di una simpatica presa in giro verso il caso- Luis Sal e Muschio Selvaggio. L'intento è sicuramente quello ironico di giocare sul meme diventato virale di Luis ...

Fedez, il web critica il tatuaggio per Vittoria e interviene il tatuatore Novella 2000

Il noto conduttore di Canale 5 ironizza su Muschio Selvaggio sorprendendo il pubblico, attraverso i social network ...Maestro in tv, virale sul web. Gerry Scotti protagonista di una simpatica presa in giro verso il caso Fedez-Luis Sal e Muschio Selvaggio.