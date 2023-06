Federico Rampini fa ‘Inchieste da fermo’ su La7

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 giugno 2023)- Inchieste da fermo (foto US La7) Terminata la stagione di DiMartedì di Giovanni Floris, il martedì sera di La7 resterà acceso questa sera e il 27 giugno con Inchieste da fermo di. Si tratta di due speciali in cui il giornalista, scrittore, saggista ed editorialista dedicherà al presente e al futuro del mondo, con uno affresco dei giorni d’oggi e un lungo viaggio nei due imperi del nostro tempo: Stati Uniti e Cina. L’analisi dei due principali attori dello scacchiere internazionale, due realtà in contrapposizione e competizione, due potenze “contro” che si sfidano in quella che molti definiscono una seconda guerra fredda. Il primo appuntamento, dal titolo “A cosa serve l’America“, sarà incentrato proprio sugli Stati Uniti, prima potenza mondiale, con la sua forza economica e ...