Federica Pellegrini e Matteo Giunta | il lieto annuncio | fan in estasi

Leggi su tvzap

(Di martedì 20 giugno 2023) – È un periodo felice per, reduce dall’esperienza di “Pechino Express” vissuta con la sua dolce metà, con cui è convolata a nozze lo scorso anno. I tempi delle vittorie a Mondiali, Olimpiadi o Europei, sono lontani, ma per fortuna fuori dalla vasca la giovane è riuscita a rimboccarsi le maniche e a dedicarsi a nuove passioni. Le ultime settimane sono state piene di impegni per la promozione della sua autobiografia “Oro”, che sta riscuotendo un enorme successo in termini di vendite. L’ex atleta si divide tra appuntamenti editoriali, tv e interviste. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, ildopo il matrimonio con: fan al ...