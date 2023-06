Fbi si oppose a indagare su Trump | la rivelazione sull' assalto a Capitol Hill

Puntava a diventare un agente del, ma non si fidavano. Cominciò a occuparsi di affari ... Kissinger favorì la presa del potere del generale Videla in Argentina e non siall'eliminazione di ...Puntava a diventare un agente del, ma non si fidavano. Cominciò a occuparsi di affari ... Kissinger favorì la presa del potere del generale Videla in Argentina e non siall'eliminazione di ...Puntava a diventare un agente del, ma non si fidavano. Cominciò a occuparsi di affari ... Kissinger favorì la presa del potere del generale Videla in Argentina e non siall'eliminazione di ...

"Fbi si oppose a indagare su Trump": la rivelazione sull'assalto a ... ilGiornale.it

L'Fbi si è opposta per più di un anno sull'aprire un'indagine circa il ruolo di Donald Trump sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021: temeva di apparire faziosa ...