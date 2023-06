Famosi morti nel 2023 | elenco completo | ultimo Gaetano Troja

E per rafforzare il suo richiamo evocava l'immagine delle migliaia di giovani, feriti, ... Tra i relatori, va detto, oltre a duegiornalisti come Mario Nanni e Marco Politi c'è anche il ...1.514 dei 2.224 passeggeri a bordo del Titanic sonoin uno dei piùdisastri in mare della storia. Al momento, secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini ...La polizia ha sequestrato un fucile semiautomatico Ar - 15 , di quelli ormai tristementeper essere utilizzati nelle stragi di massa, e una pistola. Non è ancora chiaro che cosa abbia ...

Quattro morti e decine di feriti in tre diverse sparatorie in Usa AGI - Agenzia Italia

Dal frontman dei Queen Freddy Mercury, allo scrittore di fantascienza Isaac Asimov. Fino a Rock Hudson, Rudol’f Nureyev, Paul-Michel Foucault. Ricordo dei vip stroncati dalla malattia.Vorremmo dare la colpa a quel meccanismo ingarbugliato o ai naufraghi di serie B; allo studio che non regge o alla fastidiosa supponenza di Alvin. La realtà è che all’Isola dei Famosi qualcosa si è sp ...