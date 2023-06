Falcone saluta il Lecce | «Sin dal primo giorno mi avete accolto a braccia aperte»

(Di martedì 20 giugno 2023) Wladimiro, portiere della Sampdoria, hato ilattraverso i propri canali social dopo il controriscatto da parte dei blucerchiati Wladimiro, portiere della Sampdoria, hato ilattraverso i propri canali social. DICHIARAZIONI – «Sin dalmie mifatto sentire uno di voi. Il Salento e tutta la sua gente rimarrà per sempre nel mio cuore e spero che, con le mie parate, io sia rimasto per sempre nel vostro. ForzA».

Nessun rinnovo di contratto per Pierpaolo Marino, che saluta l'Udinese dopo quattro anni. Cambio al vertice dell’area tecnica bianconera con il probabile ingaggio di Federico ...(La Gazzetta del Mezzogiorno) Titolare inamovibile dello scacchiere di Marco Baroni, Falcone ha disputato la sua prima stagione intera a difesa di una porta, risultando spesso tra i migliori in campo, ...