Fabiola Gianotti | una vita dedicata alla scienza

(Di martedì 20 giugno 2023) Un curriculum straordinario, mosso da una sola spinta essenziale: la conoscenza. Stiamo parlando di, eletta, nel 2014, Direttrice Generale dell’Organizzazione Europea per la ricerca nucleare (CERN). Un risultato eccezionale, dal momento che è la prima donna a ricoprire un simile...

Daa capo del Cern, al premio Nobel per la chimica 2022 Carolyn Bertozzi , all'ingegnera astronauta Samantha Cristoforetti gli esempi sono ancora molto sporadici rispetto a quelli ...Tra i vincitori delle passate edizioni: Philippe Forest,, Anselm Kiefer, Speranza Scappucci, Riccardo Muti e David Van Reybrouck. La Fondazione De Sanctis Francesco De Sanctis " ...Ora inseguo gli atomi" Ponte sullo Stretto bocciato dagli ambientalisti: "Chiuso per vento un giorno su otto e troppo basso per le grandi navi": "Dieci anni dopo il bosone resta il ...

Fabiola Gianotti: «Così 30 anni fa il Cern rendeva il World Wide Web accessibile a tutti» Corriere della Sera

La direttrice del più importante cento di ricerca delle particelle racconta come il www rivoluzionò la vita di noi tutti, ma anche della scienza. Proprio come ha fatto Ilaria Capua rendendo accessibil ...Secondo il recente Rapporto Unesco sulla scienza il divario tra uomini e donne nelle discipline scientifiche è ancora ingente. Serve uno scatto ...