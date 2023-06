Fabio Fognini salta controllo antidoping Poi precisa | “L’Inter non c’entra”

(Di martedì 20 giugno 2023)è stato richiamato dall’Itf, la federtennis internazionale, per averto unlo scorso 10 giugno. E’ lo stesso giocatore tramite i suoi social a comunicarlo, senza nascondere il suo disappunto. L’episodio è avvenuto il 9 maggio, durante gli Internazionali di Roma. Gli addetti al, evidentemente non informati della cambiata reperibilità della cui gli atleti sono continuamente obbligati a dare conto, si sono presentati ad Arma di Taggia e non hanno potuto far altro che constatare l’assenza di. Si tratta del secondo richiamo per il giocatore italiano che adesso rischia grosso, visto che al terzo richiamo potrebbe scattare automaticamente la squalifica per doping. Nel frattempo ...

Il mancato rispetto della reperibilità (il whereabout) per i controlli antidoping è costato un richiamo ada parte della Federazione internazionale tennis (Itf). Lo stesso tennista ligure, indispettito, ha pubblicata sulle storie del suo profilo Instagram la notifica, in cui si sottolinea ...salta il secondo controllo antidoping in un mese e rischia lo stoprischia di essere squalificato per il secondo mancato controllo antipoding, e non per aver assunto ...Ha voluto lui farlo sapere a tutti., ancora convalescente per lo strappo addominale accusato durante il Roland Garros , è stato richiamato dalla Federazione internazionale tennis (Itf). Lo stesso tennista ha pubblicato ...

Tennis, incredibile Fognini: rischia una squalifica per “colpa” dell’Inter… OA Sport

Nelle ultime ore si è creata un'incredibile vicenda attorno a Fabio Fognini. Sono uscite numerose notizie riguardanti un secondo controllo antidoping mancato dal tennista ligure e la causa era la sua ...Fabio Fognini è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio e spera di riuscire a recuperare in extremis per Wimbledon. Nel frattempo però il tennista ligure numero 49 della classifica ATP ha do ...