F1 | Mick Schumacher potrebbe sostituire Logan Sargeant in Williams nel 2024

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Mentre il Mondiale 2023 di F1 va avanti, nel circus più ambito e prestigioso del motorsport che ci pensa già all’anno prossimo: il. A rimbalzare sono rumors relativi a: il tedesco, figlio di Michael, l’anno scorso in Haas e in questa stagione senza un sedile è stato accostato alla, in luogo di, cosa che il teutonico non ha negato. “Sono sempre pronto ad entrare in azione. Credetemi – ha detto il classe 1999 – sto lavorando molto duramente per sperare di tornare presto in macchina. Ci vediamo molto presto. Al massimo l’anno prossimo. Sono sicuro che qualcosa si svilupperà nel prossimo futuro”. Poi ha aggiunto sulla possibilità della, raffreddando un po’ l’indiscrezione: “Lo farei, ma è improbabile che accada ...