F Inzaghi | «Simone ha incartato Guardiola! Questa per lui la consacrazione»

(Di martedì 20 giugno 2023) Filippo, a margine di un firma copie per il suo nuovo libro “Il momento giusto”, ha risposto ad alcune domande e in particolare una riguardo il fratellodopo la finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City.– Filippoha parlato così die della sconfitta dell’Inter: «Questo è il calcio, ma ha fatto un’ottima figura. Non ha bisogno che io gli tiri su il morale. Aver giocato una finale così contro Pep Guardiola e avergliela incartata tatticamente penso che per lui rappresenti una». Qui le parole del fratello durante la presentazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Guglielmo Vicario (LaPresse) - Calciomercato.itE' questo ad esempio il caso dell'Inter, che vorrebbe mettere a disposizione diuna rosa il più completa possibile per il ritiro del 10 ...Su cui è finita la spada di Damocle su. Suo pupillo ai tempi della Lazio caldeggiando il suo acquisto per 30 mln. L'argentino pesa ancora 18 mln a bilancio. E le uniche offerte finora ...... anche se si tratterebbe di fare a meno di un giocatore che più volte è apparso imprescindibile per i meccanismi di. Oltre all'articolo: 'Inter: Brozovic tra Barcellona e Al Nassr, la ...

TMW - Giancarlo Inzaghi: "Dopo una gara il primo a chiamarmi è Simone. Con Pippo parlo di calcio" TUTTO mercato WEB

Tantissimi presenti, questo pomeriggio, alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano per la presentazione del libro di Inzaghi “Il momento giusto”. Oltre alla rappresentanza della Reggina, anche i vari ...A breve ci sarà la conferenza stampa di Pippo Inzaghi per la presentazione della sua autobiografia. All'evento, come rivelato da TMW, è presente Fabio Paratici ex dirigente ...