Eyeshadow glazed | Hailey Bieber lancia la tendenza dell’estate con l’ombretto “glassato”

(Di martedì 20 giugno 2023) Se sentite la parola, probabilmente la prima cosa che penserete sarà qualcosa a che fare con le ciambelle. Però il glossario del mondo del beauty va per conto suo, e crea parole in base ai trend. Sicuramente questo è accaduto con la parolaa cominciare dalle unghie di, che aveva una manicure rosa pallido ricoperta da una leggera finitura iridescente. E dal momento che quasi tutti i look unghie più popolari (compresi i design come l’ombre, l’aura e la french manicure) hanno avevano già un effetto lucido, era ora che lasalisse di livello. L’è l’ultimamake-upA differenza degli ombretti shimmer o metallici, in cui sono i glitter ...

Hailey Bieber lancia un nuovo trend per l'estate: l'eyeshadow glazed, ispirato alle sue unghie, glassate. Ecco come ricrearlo!Hailey Bieber is living in a Barbie world. The model and Rhode founder celebrated her brand's first anniversary with an adorable birthday party in New York, ringing in the occasion wearing a very pink ...