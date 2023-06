Expo | Meloni | per Roma è grande occasione | faccio la mia parte

(Di martedì 20 giugno 2023) "è la capitale d'Italia, in primo luogo. Credo che ci sia tutta l'Italia che speri nella vittoria die nella possibilità di ospitare l'2030, in un anno molto particolare e strategico ...

... in un anno molto particolare e strategico credo sarebbe un bel segnale e lo sarebbe far tornare anche l'in Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, arrivando all'...Conci sono anche il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca. Successivamente, alle 17.30, sara' allEliseo per incontrare il presidente Emmanuel Macron. In serata ......la candidatura di Roma a2030 , e ovviamente parlerò con il presidente Macron dei tanti temi bilaterali su dossier strategici che ci accomunano". Così la presidente del Consiglio, Giorgia,...

Meloni a Parigi per Expo 2030, poi l'incontro con Macron Agenzia ANSA

Parigi, 20 giu. (askanews) - "Roma è la capitale d'Italia, in primo luogo. Credo che ci sia tutta l'Italia che speri nella vittoria di Roma e nella possibilità di ospitare l'Expo 2030, in un anno molt ...«Sono qui per la candidatura di Roma a Expo 2030. E ovviamente parlerò con il presidente Macron dei tanti temi bilaterali su dossier strategici che ci accomunano». Così la presidente del Consiglio, ...