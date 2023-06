Expo 2030 | respinta candidatura Odessa | in gara Roma | Riad e Busan

(Di martedì 20 giugno 2023) Restano tre le candidature in corsa per ospitare l'e che saranno prese in considerazione all'elezione in programma a novembre. Lo riporta una nota del Bureau International dessitions (...

Restano tre le candidature in corsa per ospitare l'e che saranno prese in considerazione all'elezione in programma a novembre. Lo riporta una nota del Bureau International des Expositions (Bie), l'organizzazione intergovernativa che gestisce ...... gli Indoor Garden Party (stasera, martedì 20 giugno, suonerà a Catanzaro per i 20 anni del Magna Graecia Film Festival), è il testimonial d'eccezione per Roma in occasione dell'. 'Roma - ...... Giorgia Meloni, nel discorso tenuto davanti all'assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE) in occasione della presentazione della candidatura di Roma ad ospitare l'. '...

Expo 2030, sono tre le città candidate in lizza: c'è anche Roma TGCOM

L'intervento della premier al Bureau international des expositions, per perorare il dossier di candidatura della Capitale. La decisione finale sarà presa il prossimo novembre ...Roma, 20 giu - Tutta l’Italia crede nella candidatura di Roma per l’Expo 2030. Ne è sicura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi ai lavori dell'Assemblea Generale del Bureau Int ...