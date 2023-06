Expo 2030 | Odessa esclusa con un voto dell' assemblea Bie

Odessa è stata oggi ufficialmente esclusa dalle città candidate ad ospitaredopo un voto dell'assemblea della Bie (Bureau International des Expositions) a Parigi. Il voto era stato chiesto dagli ucraini come una sorta di ricorso contro il parere degli ispettori ......al Palais des Congrès d'Issy - dove si tiene la penultima Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) prima del voto di novembre che deciderà la città prescelta per l'...La premier Giorgia Meloni nel primo pomeriggio atterrerà a Parigi, per tirare la volata alla candidatura di Roma ae per vedere, all'Eliseo, il Presidente Emmanuel Macron. Meloni arriverà nella capitale francese nel primo pomeriggio, attorno alle 14.40, per raggiungere il Palais des Congrès d'Issy - ...

Saranno tre le città candidate prese in considerazione per ospitare Expo 2030. Si tratta di Busan per la Corea, Roma per l'Italia e Riad per l'Arabia Saudita.Odessa è stata oggi ufficialmente esclusa dalle città candidate ad ospitare Expo 2030 dopo un voto dell'assemblea della Bie (Bureau International des Expositions) a Parigi. (ANSA) ...