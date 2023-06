Expo 2030 | Meloni | Scegliete Roma | portiamo insieme la storia nel futuro

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - "Sono onorato di essere qui" per sottolineare "quanto crediamo nella candidatura" di. "È una sfida che l'Italia e gli italiani" affrontano "con molto entusiasmo". Queste le prime parole del presidente del Consiglio, Giorgia, all'assemblea del Bie a Parigi per sostenere la candidatura dicome sede diParigi, Quarta Assemblea Generale del @bieparis: il mio intervento per la presentazione della candidatura @. https://t.co/oRueyxPB27 — Giorgia(@Giorgia) June 20, 2023 "È un compito difficile ed emozionante. Spero di convincervi a scegliere, scegliere l'Italia per ospitare ...

... intervenendo a Parigi ai lavori dell'Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (Bie) in occasione della presentazione della candidatura di Roma. 'Ci vediamo a Roma', ha ...Restano tre le candidature in corsa per ospitare l'e che saranno prese in considerazione all'elezione in programma a novembre. Lo riporta una nota del Bureau International des Expositions (Bie), l'organizzazione intergovernativa che gestisce ...... gli Indoor Garden Party (stasera, martedì 20 giugno, suonerà a Catanzaro per i 20 anni del Magna Graecia Film Festival), è il testimonial d'eccezione per Roma in occasione dell'. 'Roma - ...

Expo 2030, sono tre le città candidate in lizza: c'è anche Roma TGCOM

L'intervento della premier al Bureau international des expositions, per perorare il dossier di candidatura della Capitale. La decisione finale sarà presa il prossimo novembre ...Roma, 20 giu - Tutta l’Italia crede nella candidatura di Roma per l’Expo 2030. Ne è sicura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi ai lavori dell'Assemblea Generale del Bureau Int ...