Expo 2030 | Meloni a Parigi per sostenere la candidatura di Roma | «Portiamo la storia nel futuro»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Centro congressi di Issy-les-Moulineaux, alle porte di. È in corso l’assemblea del Bureau international dessitions, il Bie, ovvero l’organizzazione intergovernativa che gestisce le Esposizioni Universali e Internazionali. Le quattro città a contendersi l’sonoper l’Italia, Riad per l’Arabia Saudita e Busan per la Corea del Sud. Ladi Odessa, per l’Ucraina, è stata respinta a causa di alcuni dubbi sulla stabilità economica. Oggi, 20 giugno, presenteranno per l’ultima volta i propri progetti, poi il Bie deciderà a chi assegnare l’esposizione che si terrà tra sette anni. La presidente del Consiglio è aperladella Capitale italiana. Con Giorgia...