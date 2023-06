Expo 2030 a Roma | Russell Crowe testimonial | ' Al mio segnale liberate l' umanità'

(Di martedì 20 giugno 2023) Il gladiatoredel progettoè il protagonista della presentazione per la candidatura della Città Eterna per il progetto che potrebbe portare, nuovamente, l'...

Leggi anche, Meloni: "Scegliete Roma, portiamo insieme la storia nel futuro", respinta candidatura Odessa: in gara Roma, Riad e Busan Con il presidente Macron 'parleremo dai temi ...Parigi, 20 giugno 2023 "Auguro le migliori fortune a Riad e Busan" per la loro candidatura a ospitare l'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della presentazione al Bureau International des Expositions (Bie), a Parigi, della candidatura di Roma a ospitare l'...PArigi, 20 giugno 2023 E' un compito difficile ed emozionante "convincervi a scegliere l'Italia e Roma" per ospitare l'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della presentazione al Bureau International des Expositions (Bie), a Parigi, della candidatura di Roma a ospitare l'...

Expo 2030, sono tre le città candidate in lizza: c'è anche Roma TGCOM

Roma, 20 giu. (askanews) - Fra i testimonial d'eccezione per la candidatura di Roma all'expo 2030 presentata a Parigi anche un video di Russell Crowe. L'attore australiano ricorda il suo legame "cinem ...Riascolta Meloni - Macron: è disgelo di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.