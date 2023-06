Explorer FVG | sito di promozione turistica del FVG rivolto ad operatori e turisti

Leggi su udine20

(Di martedì 20 giugno 2023) E’ nata una nuova START UP regionale volta alladel Friuli Venezia Giulia sostenuta dalla Camera di Commercio di Pordenone che ha finanziato l’iniziativa classificatasi 9° su 102 progetti under 39. Si chiamaFVG, ilweb nato a seguito del successo del profilo Instagram, lanciato durante la pandemia ed oggi seguito da oltre 17mila utenti, e dal blog che da quasi due anni recensisce e fornisce informazioni su malghe, rifugi, sentieri, grotte, castelli, cascate, laghi e molti altri luoghi del Friuli Venezia Giulia. L’originalità delle descrizioni in italiano, inglese e tedesco, unita ad un formato web intuitivo e moderno ha riscontrato l’apprezzamento del pubblico online, raggiungendo picchi di 15000 visite al mese con un trend in forte crescita. Da qualche ...