Europei Under 21 2023 | la guida completa | dove vedere le partite in tv e palinsesto Rai

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Laagli21: ecco le squadre al via, i gironi con l’Italia in campo elein tv. Per quanto riguarda i raggruppamenti, come al solito sono quattro con sedici squadre in corsa. Nel girone A troviamo Georgia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, nel girone B troviamo Romania, Spagna, Ucraina, Croazia, nel girone C troviamo Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele, nel girone D Italia, Francia, Norvegia, Svizzera. Il regolamento prevede che le prime due squadre di ciascuno girone si qualifichino per i quarti di finale con accoppiamenti incrociati. Le prime tre squadre si qualificheranno anche per le Olimpiadi: Francia però già qualificata, mentre ‘Inghilterra non può qualificarsi perché ai Giochi c’è ...