Europei U21 | l'Italia insegue nelle quote per il titolo | per i bookie la finale è possibile

Ha difeso la porta della Cremonese, nonostante la retrocessione è riuscito a mettersi in mostra. Classe 2000, di proprietà dell'Atalanta, è stato accostato alla Juventus. Capitano dell'Italia, nelle ultime uscite amichevoli ha lasciato il posto ai compagni Turati e Caprile. Ma all'Europeo ci sarà lui tra i pali. Presenze: 27 (47 gol subiti), Cremonese (di proprietà dell'Atalanta) ...... Roberto Mancini , dopo la presentazione della nuova campagna promozionale della Regione Marche, ha parlato del rapporto tra la Selezione maggiore e l'che si appresta a cominciare glidi ......45 Islanda - Portogallo 20:45 Liechtenstein - Slovacchia 20:45 Moldavia - Polonia 20:45 Norvegia - Cipro 20:45 Scozia - Georgia 20:45 Ungheria - Lituania 20:45 EUROPA- QUALIFICAZIONE ...

Esposito: "Gruppo unito, un'arma segreta. Così puntiamo all'Europeo" La Gazzetta dello Sport

Al via il 21 giugno gli Europei Under 21, in Romania e Georgia. Le parole di Esposito in conferenza: "Dobbiamo ambire al massimo traguardo" ..."L'Under 21 deve essere più vicina alla nazionale maggiore, questo è molto importante. Soprattutto ora che abbiamo bisogno di ragazzi da inserire per il futuro". (ANSA) ...