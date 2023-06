Europei di Basket | Lardo | “Italia poco aggressiva con il Montenegro | triste per la sconfitta”

(Di martedì 20 giugno 2023) Tel Aviv – Finisce l’avventura dell’Femminile aglidiin svolgimento a Tel Aviv. Le Azzurre escono con unasubìta dalper 49-63. La sfida valeva l’entrata agli ottavi di finale e sfuma il sogno. Ilgiocherà a Lubiana il quarto di finale con la Francia il 22 giugno. Domani intanto le Azzurre rientrano in, una volta terminato il raduno: “Siamo scesi in campo con un atteggiamentoaggressivo, sono moltoperché immaginavo una prestazione diversa e un risultato diverso – ha detto il coach azzurro Lino– ilsta giocando un ottimo Europeo ed è scesa in campo con maggiore intensità, complimenti a loro”. Il racconto della ...

Il calendario, il programma, gli orari e come vedere in tv i quarti di finale degli2023 difemminile . Entriamo nella fase ad eliminazione diretta della competizione continentale, con le ultime otto squadre rimaste in gioco: per l'occasione, l'azione si sposta ...Si chiude anche la fase degli spareggi relativa aglifemminili di. Di seguito il programma completo.Brutta, bruttissima Italia quella che va in scena a Tel Aviv dove Montenegro vince 49 - 63 e vola a Lubian, mentre le azzurre salutano anzitempo la competizione. È una prestazione davvero opaca quella ...

