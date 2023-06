Euro U21 | l' olandese Lindhout è l' arbitro di Francia - Italia

(Di martedì 20 giugno 2023) L'Allardsarà l'di, partita dell'peo Under 21 di calcio (gruppo D), in programma giovedì alle 20:45 a Cluj (Romania). Assistenti i connazionali Rogier ...

L'olandese Allard Lindhout sarà l'arbitro di Francia - Italia, partita dell'Europeo Under 21 di calcio (gruppo D), in programma giovedì alle 20:45 a Cluj (Romania). Assistenti i connazionali Rogier ...Elenco delle partite previste per oggi, martedì 20 giugno 2023: per le qualificazioni a2024 in campo Serbia, Belgio e Portogallo Proseguono gli incontri validi per la 4° giornata ...EUROPEI- ...Gli stessi ruotano tutti intorno alla 4° giornata delle qualificazioni a2024. Alle ore 18 in ...45 Slovenia - Danimarca 20:45 Svizzera - Romania 20:45 Turchia - Galles 20:45 EUROPA EUROPEI- ...

Euro U21: per l'Italia semifinale come obiettivo minimo Agenzia ANSA

Cominceranno domani, in Georgia e Romania, gli Europei under 21 di calcio. Il Belgio schiera tra le sue fila ben due giocatori rossoneri, anche se uno difficilmente sarà ancora a ...Sejk Sarà Oscar Gloukh il 10 e la stella Nazionale U21 israeliana. La sua valutazione è di circa 8 milioni di euro e il Salisburgo l'ha prelevato a gennaio dal Maccabi Tel Aviv per 7.