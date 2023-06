Estate al mare | rincarano i prezzi sulle spiagge italiane

(Di martedì 20 giugno 2023) I rincari deidell’per quanto riguarda l’accesso al, sdraio e ombrelloni cominciano a farsi sentire. Il Codacons lancia l’allarme e avverte che, considerata la spesa per l’affitto di un ombrellone e 2 lettini, consumazioni presso i lidi (panini, acqua, gelati, bibite, caffè), parcheggio e carburante, una famiglia media italiana dovrà affrontare una grossa spesa. Se si indica per famiglia media quella formata da padre, madre e due bambini, l’porterà i nuclei familiari a spendere quest’anno mediamente tra i 100 e i 110 euro per una giornata al. Con un aggravio di almeno il +13,4% sul 2022. “Le Cinque Vele Beach Club” di Marina di Pescoluse (Lecce). Foto AnsaAndare al? Sempre più caro Questa è tuttavia la situazione per gli stabilimenti di medio ...

Si parte con Campania (Pompei e Sorrento), Puglia (Polignano a, Porto Cesareo, Nardò e ... Nuova operazione, in linea con la strategia Italo, che già dall'2022 offre connessioni di viaggio ......è il primo passo per evitare ustioni e brutte sorprese quando il sole batte forte e siamo alo ... Individuare il proprio fototipo garantisce non solo un'serena ma un futuro in buona salute. ...Sei in attesa di un bel libro da leggere alEcco tre idee per passare il tempo in vacanza. Sono romanzi d'autore che ti intratterranno una pagina alla volta, in compagnia delle onde. Vediamo le nuove uscite da sfogliare nel tempo libero, ...

Estate 2023, qual è il mare più bello del Lazio Le spiagge premiate da Legambiente e Touring Club Il Faro online

Overtourism. Uno studio ha rivelato quali sono le mete che quest'estate (forse) è meglio evitare. Ecco le 10 città più affollate da turisti ...Novità assoluta di questa stagione sarà la danza classica: il 18 luglio andrà in scena “Un mare di danza: Trittico sul porto di Genova” con Jacopo Bellussi, ...