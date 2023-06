Esplode il gossip dell' anno | Bianca Balti e il re di Hollywood | beccata così in discoteca | Guarda

(Di martedì 20 giugno 2023) Una foto che potrebbe rivelare il'estate. Una foto davvero clamorosa che arriva direttamente dalla Versilia, dal Beach Club di Cinquale, provincia di Massa, uno dei locali più celebria zona. Bene, la foto ritrae fianco a fianco, in atteggiamenti assai intimi,e Leonardo Di Caprio, la super-moa italiana e la super-star del cinema a stelle e strisce. Una serata insieme inin compagnia di amici: lo yacht che ospita Di Caprio, infatti, è ormeggiato proprio al largo del Cinquale, nei pressi del Beach Club. L'attore si trova in Toscana per un evento di Pitti Immagine Uomo e, insieme al collega e amico Tony Maguire, si è anche palesato agli Uffizi di Firenze per una visita. Dunque la festa, il party, la...

Nuovo taglio di sopracciglia, top nero, décolleté esplosivo. E concerto scatenato di Vasco Rossi. Se sono rose fioriranno per Anna Tatangelo , che sta iniziando questa estate con il piede sull'..."Vi hanno pagato":l'ira dell'ex di Bonolis, parole pesantissimeTutto il dolore di Mara Venier nella puntata di Domenica IN dell'11 giugno 2023. Impossibile per la conduttrice non trattenere le lacrime e non ...

Donnalisi, scattata la pace tra Antonella ed Edoardo Esplode il ... 361 Magazine

E' una furia Filippo Bisciglia dopo l'eliminazione di Pamela Camassa: ecco chi è stato il colpevole, le dure parole sui social durante la finale dell'Isola dei famosi 2023 ...Il gossip è esploso, indirettamente, a ‘causa’ di Fabrizio Corona: da tempo, infatti, l’ex di Belen gestisce un canale Telegram su cui condivide insieme agli iscritti gossip e scoop sui personaggi ...