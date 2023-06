Esami di maturità al via | i numeri | le previsioni e l' articolazione delle prove

Per i 536.008 studenti che domani mattina, a partire dalle 8:30 si troveranno ad affrontare la prima prova dell' Esame di Stato o, la notte prima degliè sicuramente la più difficile. 'Notte di lacrime e preghiere ', la definisce Antonello Venditti nel suo capolavoro musicale. Ma, al di là di canzoni e gusti ...Il presidente del Veneto ha poi evidenziato che finalmente da quest'anno, dopo il periodo della pandemia che pare ormai alle spalle, anche per glidisi assiste ad un ritorno alla ...Sono 2.764 gli studenti riminesi chiamati a sostenere l'esame di. Prendono il via mercoledì (21 giugno) glidi Stato del secondo ciclo per l'anno scolastico 2022/23 che vedranno coinvolti, in Emilia - Romagna, 35.405 studenti. L'Esame di Stato è un ...