Entry list Atp Bastad 2023 | partecipanti ed italiani presenti

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) L’del torneo Atp 250 di. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in terra rossa della città svedese. Casper Ruud e Andrey Rublev guidano un seeding decisamente di buon livello per il tradiziona appuntamento scandinavo in programma la settimana successiva al torneo di Wimbledon. Ben tre gli azzurri al momentonel tabellone principale: oltre a Lorenzo Musetti, tra i più attessi della manifestazione, ci saranno anche Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Di seguito l’completa del torneo Atp 250 di. TUTTE LECALENDARIO ATPCALENDARIO WTAATP 250 ...