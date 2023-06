Empoli | il retroscena di Corsi su Baldanzi | 'La Fiorentina mi offrì 3 milioni' E sul futuro

Commenta per primo Il presidente azzurro Fabrizio Corsi , intervistato da Lady Radio , ha svelato undi mercato sul gioiellino dell'Tommaso Baldanzi : ' Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l'ho venduto perché l'non vende i suoi ...Exploit Di Lorenzo Giovanni si vedeva subito che era un ragazzo straordinario, già all'. Ha avuto un attaccamento sempre molto forte al club di appartenenza. Non mi sorprende quello che ha ...Parisi, dall'azzuroall'azzurro Nazionale: la consacrazione Dopo le 73 presenze, i 4 gol e i 3 assist collezionati con l'Avellino, Parisi è esploso all' guadagnandosi l' Under 21 e una ...

Empoli, il retroscena di Corsi su Baldanzi: 'La Fiorentina mi offrì 3 ... Calciomercato.com

Empoli-Vicario - Il portiere azzurro, Guglielmo Vicario, è un calciatore molto ambito in ottica mercato. Ecco le parole del presidente dell'Empoli, Corsi ...Vicario va verso l'addio con l'Empoli: il presidente Pietro Corsi parla delle prospettive di mercato e delle squadre interessate a lui ...