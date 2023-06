Emanuelson | 'La Roma considerava Tahirovic un top player | ecco perché lo hanno venduto'

Urby, ex calciatore con un passato anche alla(2 presenze nella stagione '14/15) è intervenuto ai microfoni di VoetbalPrimeur per parlare di Benjamin Tahirovic , appena passato da Trigoria ...... PORTIERI : Christian Abbiati, Marco Amelia, Flavio, Davide Facchin. DIFENSORI : Ignazio Abate,... CENTROCAMPISTI : Massimo Ambrosini, Kevin Prince Boateng, Simone Calvano, Urby, Mathieu ...Urby, ex calciatore con un passato anche alla(2 presenze nella stagione '14/15) è intervenuto ai microfoni di VoetbalPrimeur per parlare di Benjamin Tahirovic , appena passato da Trigoria ...

Emanuelson: 'La Roma considerava Tahirovic un top player, ecco ... Calciomercato.com

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista giallorosso: "L'Ajax ha agito rapidamente su di lui, sono curioso e voglio vedere come si svilupperà in un calcio diverso" ...Urby Emanuelson ha parlato ai microfoni di VoetbalPrimeur soffermandosi anche sul trasferimento di Benjamin Tahirovic, che è stato venduto dalla Roma all’Ajax. Emanuelson, che ha iniziato la sua ...