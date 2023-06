“Emanuela Orlandi potrebbe essere stata vittima di un predatore sessuale In Vaticano c’è chi sa la verità” | l’ipotesi di Laura Sgrò | avvocato della famiglia

(Di martedì 20 giugno 2023) Esce domani, mercoledì 21 giugno, per Rizzoli “Cercando”, il libro diin cui l’racconta la sua battaglia al fiancodi, la cittadina vaticana scomparsa a 15 anni, il 22 giugno 1983 e risucchiata da un vortice impenetrabile e fitto di misteri. Il volume verrà presentato domani alle 18, alla Libreria laFeltrinelli presso la Galleria Esedra, insieme ai giornalisti Andrea Purgatori e Gianluigi Nuzzi., perché ha scritto questo libro? “Cercandoè un omaggio allanel quarantesimo anniversarioscomparsa ...

Un nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori. 40 anni dai fatti si indaga su uno dei casi che più hanno fatto parlare, con fasi alterne, negli ultimi anni. Indaga la procura di Roma ma anche il promotore di ...Lo afferma all'Adnkronos Pietro, fratello di, commentando il nuovo rinvio in Prima Commissione al Senato sull'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla ...Nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori, oggi tornata all'esame della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato. La decisione e l'eventuale voto degli emendamenti presentati, relativi alla ...

Per criminologi tante ragazze scomparse dove sparì Orlandi Agenzia ANSA

Un nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. 40 anni dai ...La Commissione parlamentare sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori non è ancora partita e le famiglie devono assistere all’ennesimo rinvio senza motivi apparenti. Intervistato dall’AdnKronos, ...