Emanuela Orlandi e Mirella Gregori | nuovo rinvio per Commissione inchiesta

Nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori, oggi tornata all'esame della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato. La decisione e l'eventuale voto degli emendamenti presentati, relativi alla ...Il legale, appassionato di cold case, spiega di essersi 'interessato per pura curiosità' alla vicenda di. Di sua iniziativa ha, quindi, ripreso in mano un dossier che la polizia ...In un anno sono scomparse decine di minorenni in un raggio di 5 chilometri dal Vaticano: una mappa mette in relazione le scomparse die Mirella Gregori ad altre strane ...

Per criminologi tante ragazze scomparse dove sparì Orlandi Agenzia ANSA

Rinviata di nuovo la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori: la discussione in Senato slitta ...Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, oggi tornata all’esame della prima Commissione Affari ...