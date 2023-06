Emanuela Orlandi e Mirella Gregori | nuovo rinvio per Commissione inchiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) –per laparlamentare disulla scomparsa die di, oggi tornata all’esame della primaAffari Costituzionali del Senato. La decisione e l’eventuale voto degli emendamenti presentati, relativi alla durata della, è slittato di una settimana. “Il capogruppo di FdI Lisei – ha riferito il senatore Andrea De Priamo (Fdi), relatore del provvedimento in Ial Senato – ha chiesto due settimane di tempo prima di arrivare alla votazione, l’opposizione era contraria e il presidente dellaha fatto una proposta di mediazione, per una settimana, chiedendo l’impegno di ...

Decisione ed eventuale voto degli emendamenti slittati di una settimana dopo l'esame di oggi al Senato Nuovo rinvio per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori , oggi tornata all'esame della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato. La decisione e l'eventuale voto degli emendamenti presentati , relativi alla ...Il legale, appassionato di cold case, spiega di essersi 'interessato per pura curiosità' alla vicenda di. Di sua iniziativa ha, quindi, ripreso in mano un dossier che la polizia ...... specializzato in cold case, ha compiuto sulle persone scomparse a Roma, nella stessa area dove si persero le tracce di, nonché nello stesso periodo. "Noi riteniamo - ha ...

Emanuela Orlandi, 40 anni senza una soluzione Agenzia ANSA

In un anno sono scomparse decine di minorenni in un raggio di 5 chilometri dal Vaticano: una mappa mette in relazione le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ad altre strane denunce ...Due indagini, a piazzale Clodio e in Vaticano, che viaggiano parallele ma che potrebbero avere punti di contatto con attività istruttorie che potrebbe inevitabilmente intrecciarsi. Due uffici giudizia ...