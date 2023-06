Elon Musk a Quarta Repubblica | Fate più figli altrimenti l' Italia scomparirà

(Di martedì 20 giugno 2023) 'piùl''.intervistato in esclusiva da Nicola Porro a '' esorta glini ad alzare il tasso di natalità nel loro Paese. L'ad ...

'Fate più figli altrimenti l'Italia scomparirà'. L'ad di Tesla e proprietario di Twitter intervistato in esclusiva da Nicola Porro a 'Quarta Repubblica' esorta gli italiani ad alzare il tasso di natalità nel loro Paese. L'ad di Tesla e proprietario di Twitter riconosce questo problema globale.

L'ad di Tesla e proprietario di Twitter intervistato in esclusiva da Nicola Porro: "Si tratta di un problema globale". Visionario, irriverente, provocatorio. Questi sono probabilmente gli aggettivi più utilizzati per definire Elon Musk, l'imprenditore di origine sudafricana che ha creato Tesla, che vuole portare l'uomo nello spazio.