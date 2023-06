Elly Schlein non abbia paura di perdere pezzi in Parlamento | se punta sui temi | recupererà voti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) di Michele Sanfilippo Per riguadagnare consenso tra gli elettori un partito di sinistra appena decente dovrebbe aver capito da tempo che bisognare a quel 40% di persone che hanno smesso di votare. Per riportare al voto un elettorato ormai stanco e disilluso una forza di sinistra – credo – dovrebbe: – fare proposte politiche di redistribuzione della ricchezza per dare protezione a chi non arriva a fine mese; – ipotizzare forma di tutela che tutelino i lavoratori del terziario che verranno tra non molto tempo rimpiazzati dall’intelligenza artificiale che è ormai una realtà; – tornare a politiche di sostegno a tutti i servizi pubblici, sanità e scuola e trasporti in testa; – pensare ad un’economia che sia compatibile con gli enormi problemi ambientali che incombono, non solo in Italia; – lavorare per una giustizia che sia in grado di dare certezza della pena; – ...