Electrolux | Ciriani | golden power se interesse cinese confermato

(Di martedì 20 giugno 2023) "Non sappiano se queste voci sono confermate, se fosse così utilizzeremmo il, che è una norma che il governo si è dato per difendere gli interessi strategici dell'Italia e tra questi ...

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di Rtl 102.5, sulla possibile vendita degli stabilimenti italiani dell'a investitori stranieri, in particolare ai ...Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, incontrando i sindacatia Porcia.: "Ci faremo sentire con il Golden Power" "Nel caso, che ora ...... brevetti e occupazione da parte dell'esecutivo Meloni è stata confermata sia dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, incontrando i sindacatia Porcia, sede italiana, ...

Ciriani: su Electrolux pronti a esercitare la Golden Power Agenzia ANSA

Roma, 20 giu. (askanews) - 'Non sappiano se queste voci sono confermate, se fosse così utilizzeremmo il golden power, che è una norma che il ...Lo ha annunciato il ministro Ciriani incontrando i sindacati. In caso di cessione, vendita o trasferimento "Il Governo farà sentire la propria voce attraverso il golden power".