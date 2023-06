(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – Si conclude oggi la XIIIdiFestival SeeSicily, ideato e diretto da Antonella Ferrara, con il sostegno della Regione Siciliana. Oltre 200 ospiti da 30diversi, scrittori e giornalisti, filosofi, artisti e musicisti, medici e scienziati, giuristi, politici ed economisti, si sono riuniti a Taormina per incrociare le loro riflessioni sul tema Le Libertà. "Un pubblico numerosissimo, attento e partecipe, ha fatto registrare il tutto esaurito nei tanti incontri che hanno animato i cinque giorni della manifestazione". "Straordinario successo anche per ilGala al Teatro Antico di Taormina, con 4.400 presenze sugli spalti di uno degli anfiteatri più belli del mondo- si legge in una nota – Grandi nomi della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e della scienza sono stati insigniti ...

... nato in Sicilia, che coinvolge enti e aziende che da anni, con un lungo trackdi successi, ... L'di Messina si arricchisce di un'ulteriore stanza dedicata ai disturbi dello spettro ...L'adesione del pubblico è andata ogni oltre aspettativa, superando i dati già eccezionali della precedentedel festival. Ci rende orgogliosi che un uditorio cosmopolita abbia tanto ...... come cardini della nostra comunità di cittadini europei, sono i valori al centro della XV...la Televisione per Viva Rai 2! il morning show diventato un vero e proprio 'cult' dai numeri

Edizione record per Taobuk, 200 opsiti da 30 paesi Adnkronos

Il documento – giunto alla sua settima edizione – racconta l’impegno e i risultati di Snaitech nell’ambito dei quattro pilastri che rappresentano ...Edizione da record per il Bgreen 2023. Sabato 24 e domenica 25 a Romano di Lombardia saranno allestiti 27 campi per quasi mille atleti Sarà un’edizione da record. Il BGreen 2023, in programma a Romano ...