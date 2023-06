Ecco perché ora la Cina può diventare più aggressiva | quali sono le mire e gli obiettivi di Xi Jinping

(Di martedì 20 giugno 2023) Pesa il caso Taiwan. Nel colloquio con il segretario di Stato Antony Blinken, Xi ha parlato in modo conciliante del rapporto con gli Stati Uniti. Ma sull’isola è stato chiaro: nessuno spazio per compromessi e concessioni

Meloni a Parigi per Expo 2030: l'occasione per un riavvicinamento con Macron o un altro atto di sfida All'Eliseo si parlerà anche di relazioni Italia - Francia e del Consiglio Europeo del 29 - 30 ...L'Italia sta procedendo con grande cautelail sistema è particolarmente articolato, va ...il link dove trovare il questionario. Nei prossimi giorni, infine, partirà anche una massiccia ...l'occasione dei nostri 38 anni di attività è anche quella di invitare tutti a tornare a vivere il centro, a camminare per le sue strade, ad entrare nei negozi, provare gli abiti, ...