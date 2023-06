Ecatombe di Pylos | una ' strage di Stato' di cui nessuno darà conto

(Di martedì 20 giugno 2023) Non è stata una tragedia. E'un crimine contro l'umanità. E le responsabilità si fanno di giorno in giorno più chiare. L'dipoteva essere evitata. Non averlo tentato configura una ...

Non è stata una tragedia. E' stato un crimine contro l'umanità. E le responsabilità si fanno di giorno in giorno più chiare. L'dipoteva essere evitata. Non averlo tentato configura una "strage di Stato". La farsa dei soccorsi Le ricerche dei dispersi sono state sospese e il senato pakistano di Islamabad ha ...... senza nemmeno il tempo di riprendersi dallo choc dell'a cui sono sopravvissuti. Infine, ... in Libia, ed è naufragato il 14 giugno, a 47 miglia da, in Grecia. "Diceva che sarebbe ...AGI - Uno degli scafisti arrestati per il naufragio in acque internazionali al largo di, in Grecia, ha confessato di essere coinvolto nel traffico di migranti . Lo riporta il ...un'di ...

L’Arcivescovo dii Napoli, S. E. Mons. Mimmo Battaglia, a seguito del naufragio di 750 migranti avvenuto in Grecia, con sole 104...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito w ...Dopo la tragedia al largo delle coste del Peloponneso, il leader della sinistra greca denuncia le incongruenze della Guardia costiera. "Non ci fermeremo ...