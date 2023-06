E se fosse Vasco Rossi a far alzare i prezzi in Italia?

(Di martedì 20 giugno 2023) No tranquilli, niente paura. Se la pasta al supermercato costerà di più non sarà colpa del rocker modenese. Ma a quanto pare in Svezia c'è chi punta il dito contro la cantante Beyoncè e c'è un motivo ben preciso. Il capo economista della Danske Bank, uno dei maggiori istituti bancari del nord...

... Bruce Springsteen, Elton John) e per quelli programmati per il 2023 (Coldplay, Madonna,... come succede per i truffatori, a breve ricominciassero la loro attività come se nullasuccesso. È,......i post sibillini avevano indotto a pensare che tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese ci... baci al concerto diIL SI' A NOTO Fotogallery - Alena Seredova si è sposata, guarda l'album ...E ogni tanto si gratta sopra la testa come se il cervelloda spremere per venire a capo di un ... "Mi hanno detto che staseraRossi è molto deluso perché siete tutti qui", ironizza il fisico ...

Vasco Rossi: «Pensavo di morire giovane, invece sono qui. Vivo ... IlNapolista

StampaLo stadio Arechi riapre le porte ai concerti, a sei anni dall’ultimo (Tiziano Ferro, 2017), ed è pronto ad accogliere sul prato di via Allende Marco Mengoni. L’appuntamento è per sabato 24 giugn ...Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! È un’atmosfera di grande eccitazione quella che si respira a Palermo in vista dei due concerti ...